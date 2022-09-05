В сети появились изображения аксессуаров сторонних производителей, а также CAD-чертежи Apple Watch Pro. Согласно им в новых умных часах появится дополнительная кнопка.

Диагональ экрана с очень тонкими рамками составит 49 мм, что станет самым большим дисплеем среди всех часов американской компании. С правой стороны гаджета расположится многофункциональная кнопка, фирменное колесико Digital Crown, а также разъем для микрофона.

С левой стороны часов рядом с отверстием для динамика будет еще одна большая дополнительная кнопка, предназначение которой пока неизвестно. Предполагается, что функционал устройства значительно расширят за счет новых режимов для тренировок и программ, ведущих статистику состояния организма. Наконец, Apple Watch Pro получат прочный титановый корпус, а также батарею увеличенной ёмкости.

Инсайдеры сообщают, что Apple Watch Pro могут стоить в пределах 900–1000 долларов. Презентация часов состоится уже 7 сентября.