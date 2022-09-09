iPhone 14 и iPhone 14 Plus получат «улучшенные версии» вычислительной платформы Apple A15 Bionic. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Ожидалось, Apple изменит стратегию и в этом году оснастит новым процессором Apple A16 только две старшие модели — 14 Pro и 14 Pro Max, а "обычные" версии iPhone 14 получат тот же процессор, что и "обычные" версии iPhone 13. Но теперь инсайдеры сообщают, что Apple пойдёт по другому пути.

В статье не раскрываются детали того, какие именно улучшения получит A15 Bionic. Скорее всего стандартные модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут оснащены чипом A15 Bionic с пятиядерным графическим процессором, обеспечивающим до 25% более высокую графическую производительность. Такие же устанавливались в прошлом году в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, в то время как iPhone 13 и iPhone 13 mini получили A15 Bionic с 4-ядерным графическим процессором. Для сравнения: графика iPhone 13 и iPhone 13 mini была лишь на 15% мощнее, чем у A14.

Других заметных изменений не ожидается: в «улучшенной» платформе будут стоять те же шесть процессорных ядер и 16 ядер Neural Engine.