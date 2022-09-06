Помимо iPhone 14, на завтрашней презентации Apple покажет и новые часы Watch Pro. Они будут крупнее обычных моделей и вдобавок получат ещё одну функциональную кнопку.

По данным Гурмана, она будет настраиваемой. Это означает, что пользователь сможет сам установить на её нажатие любое действие, которое ему будет нужно в повседневном использовании или во время тренировок. Например, на неё можно будет назначить запуск какого-то конкретного типа активности, секундомера, музыкального плеера и так далее. Отмечается, что данная возможность будет доступна вместе с watchOS 9.

Помимо этого, новые Apple Watch Pro получат широкий набор ремешков, оформление которых будет соответствовать теме экстремальных видов спорта. Кроме того, инсайдер отметил, что ремешки от обычных Apple Watch также подойдут для новых часов. Другой косметической особенностью новинки станут эксклюзивные циферблаты с модулями, отображающими подробную информацию об упражнениях.