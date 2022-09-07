Министерство юстиции Бразилии запретило продажи iPhone, в которых не предусмотрено наличие комплектного зарядного устройства, а также оштрафовало компанию на 12,2 млн реалов ($2,38 млн).

В приказе Минюст подчёркивает, что поставляемые смартфоны лишены важного компонента. Это является «преднамеренной дискриминационной практикой в отношении потребителей», уверены в ведомстве.

Власти отвергли официальную позицию Apple, согласно которой компания стремится сократить объёмы углеродных выбросов — по версии бразильского правительства нет никаких доказательств того, что продажа смартфона без зарядного устройства способствует защите окружающей среды.

Решение ведомства затрагивает модели iPhone 12, iPhone 13 и последние ревизии iPhone SE. В свою очередь, представители Apple заявили, что компания оспорит решение бразильских властей.