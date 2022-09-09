Первым устройством, показанным на осенней презентации Apple, стали умные часы Apple Watch Series 8. Дизайн новинки не претерпел существенных изменений по сравнению с предшественником, но много новшеств скрыто внутри часов.

Первая и основная новая функция Apple Watch Series 8 — датчик температуры, который, по словам компании позволяет не только измерять температуру, но также «ещё внимательнее следить за женским здоровьем». Сенсор может измерять температуру каждые пять секунд и видит разницу даже в 0,1 градуса по Цельсию. В течение ночи датчик следит за изменением температуры тела и собирает информацию, которая будет полезна для контроля циклов менструации и овуляции.

Другое нововведение — детектор ДТП, с помощью которого часы способны определить лобовое, заднее или боковое столкновение, а также удар подушкой безопасности или переворот автомобиля. В случае регистрации ДТП устройство предложит остановить таймер вызова службы спасения, и, если водитель не коснётся дисплея, часы вызовут спасателей и передадут им координаты, а также звук с микрофона (работает только в США). Для работы этого нововведения часы используют новый 3-осевой гироскоп, барометр и акселерометр с высокой силой ускорения, который измеряет нагрузку до 256G около 3000 раз в секунду.

Новые часы смогут работать дольше, чем их предшественники. Если в обычном режиме Apple Watch 8 будут функционировать 18 часов, то новый режим энергосбережения Low Power Mode позволяет увеличить продолжительность автономной работы до 36 часов. В этом режиме отключается функция Always-On Display и автоматическое отслеживание тренировок, но продолжает работать отслеживание активности и аварий. Этот режим не будет эксклюзивом для Apple Watch Series 8. Он появится и в моделях предыдущих поколений, начиная с Series 4, использующих watchOS 9.

По части дизайна изменений немного: добавились новые циферблаты, ремешки и цвета. Apple подготовила пять цветовых решений для версии в алюминиевом корпусе и три цвета — для аксессуара в стальном корпусе. Версия часов с LTE теперь поддерживает международный роуминг в паре с роуминг-тарифом на iPhone для некоторых операторов, в том числе Vodafone, AT&T, T-Mobile и Verizon.

Стоимость GPS-версии часов Apple Watch Series 8 составляет $399, вариант с GPS и сотовой связью оценивается в $499. В продаже с 16 сентября.

Вслед за Apple Watch Series 8 компания Apple представила Apple Watch SE 2-го поколения с чипом S8, функцией определения автомобильных аварий и новыми цветами корпуса.

Apple Watch SE 2 работают на процессоре, аналогичном Series 8, и имеют те же датчики. В сравнении с прошлогодним поколением устройство стало на 20% быстрее, а размер экрана на презентации сравнили с третьим поколением оригинальных Apple Watch — в новинке он на 30% больше.

Часы умеют определять автомобильные аварии и информировать службы спасения. Обновлённая задняя панель, частично созданная из композитного нейлона — для сокращения выбросов в атмосферу. Судя по всему, из-за неё у часов снижен уровень защиты от пыли и влаги. Сертификация IP6X пропала, но Apple утверждает, что они всё ещё пригодны для плавания на глубине до 50 метров.

Apple Watch SE 2 доступны в трёх цветах: в серебристом, полуночном и звездном цветах. Стоимость модели с GPS составляет $249, а модели с сотовой связью – $299. Оригинальные SE стоили $279 и $329 долларов соответственно. Заказать Apple Watch SE можно уже сегодня, а в продаже они появятся 16 сентября.

Как и ожидалось, Apple представила новые защищённые смарт-часы высокого класса - Apple Watch Ultra. Здесь инсайдеры не угадали с названием, по их информации эта модель должна была называться Apple Watch Pro. Смарт-часы относятся к премиум-сегменту и предназначены для занятий спортом и туризмом, а также для подводных погружений и подъемов в горы.

Основной особенностью Apple Watch Ultra стал 49-мм титановый корпус. OLED-дисплей защищён сапфировым стеклом и имеет яркость 2000 нит, то есть в два раза больше стандартных Apple Watch. Конечно, для спортсменов более важно то, чтобы часы выдерживали полный день тренировок. Как указывает Apple, батареи Watch Ultra хватает на 36 часов, а в режиме энергосбережения они проработают 60 часов.

Watch Ultra оснащены новой кнопкой и функцией кастомизации Action Button, которая позволяет быстро запускать различные тренировки, поддерживает режимы триатлона, дуатлона и дайвинга. Каждый из этих режимов позволяет отслеживать множество параметров: скорость передвижения, частоту пульса, расстояние, глубину погружения и многое другое.

Apple Watch Ultra выдерживают погружение на глубину до 100 метров. Причем для подобных погружений было разработано приложение вместе с Huish Outdoors. Часы получили новый датчик глубины, который вместе с приложением "Depth App" отображает текущее время, таймер погружения, глубину, температуру и максимальную глубину в данном месте. Они сертифицированы по стандарту EN 13319 для аквалангистов.

Новинка оснащена усиленным многодиапазонным модулем GPS с дополнительной частотой L5. При этом доступен особый режим GPS с низким энергопотреблением. Кроме того, для любителей отдыха в диких условиях Apple усовершенствовала компас, в котором теперь есть возможность ставить метки и возвращаться к ним при помощи функции Backtrack. Часы оснащены сиреной, которую можно активировать, если нужна помощь: с мощностью 86 дБ её слышно на расстоянии до 190 м.

Часам не страшны низкие и высокие температуры — устройство выдержит от -20°C до 55°C. Новинка получила сертификат защиты MIL-STD-810H.

В продаже смарт-часы появятся Apple Watch Ultra 23 сентября. Их цена составляет $799. Речь идёт о версии с поддержкой GPS и eSIM, и только в такой версии они будут доступны. Для новинки будут доступны разные ремешки для разных видов спорта и других активностей.

Вместе с тремя новыми Apple Watch были также представлены AirPods Pro второго поколения. Внешне новая модель практически не отличается от оригинальных наушников. Новинка получила усовершенствованное шумоподавление, новый чип и множество других улучшений по сравнению с прошлой версией.

Наушники оснащены новым чипом Apple H2, который обеспечивает более качественное звучание и вдвое более мощное активное шумоподавление. Режим «Прозрачность» может адаптироваться к условиям окружающего пространства. Для лучшего прилегания к ушам в комплект поставки теперь входят насадки в четырёх размерах — L, M, S и XS. Для взаимодействия с устройством предусмотрено сенсорное управление — соответствующая площадка разместилась на ножке наушника. Можно жестами регулировать звук или ставить музыку на паузу.

Кроме того, устройство поддерживает новый стандарт передачи звука через Bluetooth. Он отличается энергоэффективностью и функциональностью. Это значит, что новинки будут передавать более «чистый» звук без задержек и сбоев.

В Apple заверили, что наушники на одном полном заряде будут работать шесть часов, что на 33% больше, чем у AirPods Pro первого поколения. При прослушивании и подзарядке с зарядным футляром общее время увеличивается до 30 часов, на шесть часов дольше, чем у предшественника. Футляр получил крепление для ремешка и встроенный динамик для поиска через Локатор или уведомления о низком уровне заряда аккумулятора. Его можно будет заряжать с помощью Lightning, MagSafe или кабеля Apple Watch.

Наушники поступят в продажу 23 сентября по цене $249. Предзаказы стартуют 7 сентября.

Конечно главным событием сегодняшнего дня стала презентация новой линейки смартфонов Apple – iPhone 14. Сначала компания продемонстрировала iPhone 14 и 14 Plus. Впервые за несколько лет Apple выпустила более крупный смартфон не в рамках Pro-серии. Однако вместе с тем компания отказалась от развития компактных iPhone mini.

iPhone 14 получил OLED-дисплей Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма, в iPhone 14 Plus установлен такой же экран, но с диагональю 6,7 дюйма. Экраны обладают пиковой яркостью в 1200 кд/м2 и пиковой яркостью 1200 кд/м2 в режиме HDR (есть поддержка HDR10). Новинки построены на SoC Apple A15 Bionic с 5-ядерным GPU, 6-ядерным CPU и 16-ядерным NPU. Apple обещает, что новинки обеспечат лучшую среди всех iPhone автономность за счёт высокой энергоэффективности данной платформы.

В смартфоне установлена 12-мегапиксельная основная камера с увеличенным сенсором, апертурой f/1,5, OIS и пикселями 1,9 мкм. Есть стабилизация картинки при съёмке во время бега, технология Photonic Engine для улучшения картинки при съёмке в плохом освещении. Apple обещает ускоренную фокусировку, а также двукратное улучшение качества съёмки при низкой освещённости на фронтальной и сверхширокоугольной камерах и 2,5-кратное улучшение на основной камере. Фронтальная камера TrueDepth на 12 Мп с апертурой f/1,9 впервые поддерживает автофокус и функцию Deep Fusion.

В аппаратах для американского рынка не будет разъема для сим-карты, телефон будет использовать виртуальную eSIM. Также впервые iPhone получили поддержку спутниковой связи, но использовать ее можно только для экстренных вызовов и обмена текстовыми сообщениями — функция будет доступна с ноября в США и Канаде.

Смартфон оснастили функцией определения автокатастроф — ранее ее представили при презентации новых моделей умных часов. Новый iPhone будет автоматически вызывать службы спасения, если владелец попадет в аварию.

Заявленное время автономной работы модели Plus составляет до 26 часов при просмотре видео, а обычный iPhone 14 может продержаться без подзарядки 20 часов.

Младшая модель в продаже с 16 сентября по цене от $799 (128 ГБ), модель Plus — с 7 октября по цене от $899. Цвета корпуса следующие: Midnight, Blue, Starlight, Purple и (PRODUCT)RED.

Вместе с базовыми моделями iPhone 14 и iPhone 14 Plus дебютировали также более продвинутые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В них компания наконец-то отказалась от «чёлки», на смену которой пришёл «динамический остров». Кроме того, улучшения коснулись самого экрана, камер и вспомогательных функций.

Флагманские смартфоны получили новый дизайн с другим вырезом (он получил название Dynamic Island), который Apple просто отлично обыграла в новом интерфейсе iOS 16. Apple заявила, что такой вырез занимает на 30% меньше места. Он адаптируется и может расширяться в режиме реального времени в зависимости от типа задач в приложениях. Например, «островок» может отображать важные уведомления в Картах, строку с воспроизводимой песней, таймеры, уровень заряда батареи, анимацию разблокировки по Face ID и многое другое.

В iPhone 14 Pro установлен OLED-дисплей 6.1", в 14 Pro Max — 6,7" с яркостью до 1600 кд/м2 при выводе картинки с HDR, а на улице пиковая яркость может и вовсе достигать 2000 кд/м2. Поддерживается переменная частота обновления от 1 до 120 Гц. Дисплей поддерживает функцию Always-on-Display, в рамках которой экран всегда включен (при этом затемнён для экономии энергии) для просмотра времени и другой нужной информации.

В основу iPhone 14 Pro положена новая однокристальная платформа Apple A16 Bionic, в которой, по словам Apple, применён самый быстрый мобильный центральный процессор. Чип обладает шестью вычислительными ядрами (два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных). Процессор оснащён 5-ядерным GPU с увеличенной на 50% пропускной способностью памяти и новым 16-ядерным нейронным движком, способным выполнять почти 17 триллионов операций в секунду. Платформа производится по нормам 4-нм техпроцесса и содержит около 16 млрд транзисторов. При этом энергопотребление снижено на 20% по сравнению с предшественником. Чип работает до 40% быстрее, «чем конкуренты».

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max перешли с 12-мегапиксельного сенсора на 48-мегапиксельный. Сенсор 48 Мп работает по технологии Quad Pixel: каждые 4 пикселя объединяются в 1, чтобы передать больше данных. Сам сенсор стал на 65% больше. Новая основная камера втрое лучше фотографирует при слабом освещении, используя четырехпиксельный сенсор с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм.

Для большинства фотографий датчик будет делать 12-мегапиксельные фотографии, чтобы максимально улавливать свет. Высокое разрешение позволяет обеспечить настоящий 2-кратный зум при фокусном расстоянии 48 мм (по сути, цифровой кроп с основного сенсора). 12-Мп телевик научился трёхкратному оптическому зуму.

Появился и новый режим для профессионалов – 48 Мп ProRAW. Камера выдает «сырые» снимки в большом разрешении для последующей обработки. Кинематографический режим теперь поддерживает разрешение 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 24 кадра в секунду. Как и iPhone 14, новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили режим экшн-камеры: повышенная стабилизация при движении.

Фронтальная камера тоже 12-Мп и обладает автофокусом. Её оптика обладает фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой f/1.9. Эта камера работает в паре с датчиком глубины, который также является частью системы, отвечающей за работу Face ID. По словам Apple, как и тыльные камеры, «фронталка» стала в двое лучше снимать при плохом освещении. Вспышку полностью переделали, она стала вдвое ярче.

Среди прочих нововведений — улучшенный акселерометр с функцией обнаружения автомобильных аварий и возможность вызова служб спасения через спутниковую связь.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут доступны в четырёх цветах: космическом чёрном, серебристом, золотом и тёмно-фиолетовом. Купить можно будет варианты с объёмом памяти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цена — от 999 долларов и от 1099 долларов за iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max соответственно. Предварительный заказ с 9 сентября, в продаже с 16 сентября.