Осенняя презентация Apple закончилась и стало известно, когда появятся новые операционные системы компании.

Обновлённая iOS 16 станет доступна уже 12 сентября. Из списка поддерживаемых устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7, а также iPod Touch 7-го поколения. Таким образом поддержку новой мобильной ОС получат смартфоны начиная с iPhone 8 / 8 Plus.

watchOS 9 на часах пользователей появится в одно время с iOS 16 — 12 сентября. Её смогут установить владельцы Apple Watch Series 4 и новее. Apple Watch 3 более старые модели не поддерживаются.

iPadOS 16 выйдет только через месяц — в октябре. Точной даты нет. Причём выпустят сразу же iPadOS 16.1 — версии 16.0 не будет. Установить её можно будет на все модели iPad Pro, iPad 5‑го поколения и новее, iPad mini 5‑го поколения и новее и iPad Air 3‑го поколения и новее.

macOS Ventura задержится до октября и может быть установлена на MacBook Pro 2017 и новее, MacBook Air 2018 и новее, MacBook 12 2017 и новее, iMac 2017 и новее, Mac mini 2015 и новее, Mac Pro 2019, Mac Studio.