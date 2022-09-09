После презентации iPhone 14 с официального сайта исчезли iPhone 11, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Теперь Apple будет продавать только модели с поддержкой 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 и iPhone SE 3-го поколения (2022).

По очевидным причинам компания отказалась от iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, чтобы освободить путь новым флагманам — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Собственно, так же Apple действовала предыдущие годы, так что удивляться здесь особенно нечему.

Теперь самым доступным решением "номерной" серии стал базовый iPhone 12, цена которого в США упала до $599 за версию с накопителем на 64 ГБ. Столько же стал стоить и iPhone 13 mini со 128 ГБ. В качестве более доступной альтернативы вендор по-прежнему предлагает iPhone SE (2022), подешевевший до $429. Кроме того, немного «просел» в цене и iPhone 13, который на домашнем рынке теперь можно купить за $699.

Смартфоны, выведенные из продажи на сайте Apple, по-прежнему можно будет приобрести у реселлеров до тех пор, пока они имеются в наличии. Как показывает практика, хотя Apple и прекращает их производство, дефицита не возникает, и они продаются ещё довольно долго время.