Друзья и семья Стива Джобса собрали и запустили «Архив Стива Джобса». Он «будет служить хранилищем исторических материалов, касающихся Стива, некоторые из которых никогда ранее не публиковались», — говорится на сайте.

Проект представила вдова Джобса Лорен Пауэлл — на конференции Vox Media's Code 7 сентября 2022 года. Его запустили «близкие и родные» предпринимателя. Среди них, как указывает издание 9to5Mac, сама Пауэлл, Тим Кук и бывший главный дизайнер компании Джони Айв.

Первое, что видит посетитель сайта, — электронное письмо, которое Джобс отправил самому себе. Оно посвящено размышлению о жизни и человечестве. Ниже размещены примечательные фрагменты выступлений изобретателя разных лет. Например, его речь на церемонии вручения дипломов в Стэнфорде в 2005 году.

Пауэлл надеется, что мысли, взгляды и труды Джобса вдохновят молодёжь на собственные свершения. А последние, в свою очередь, станут вкладом в общее будущее человечества.

Со временем на сайте появятся «программы, инициативы, партнёрства и стипендии» — для поддержки молодых поколений. Все они будут «отражать ценности Джобса и его представления о возможном». Рассказать о первых запусках создатели обещают «в ближайшие месяцы».