В коде iOS 16 Release Candidate была обнаружена функция, оповещающая пользователей iPhone и iPad при подключении к неоригинальным AirPods, сообщает портал 9to5mac.

Примечательно, что некоторые поддельные модели AirPods почти идентичны оригинальным вариантам, причём не только внешне — они могут запускать определённые системные функции вроде автоматического сопряжения и демонстрации остаточного заряда аккумулятора.

Однако теперь при попытке подключения таких наушников к iPhone или iPad пользователи будут видеть следующее сообщение: «Эти наушники не могут быть идентифицированы как подлинные AirPods и могут вести себя некорректно».

Нажав на кнопку «Подробнее», пользователи смогут перейти на сайт Apple, где представлена подробная информация о том, как идентифицировать оригинальные AirPods. При этом о блокировке таких наушников речь не идёт. Нововведение позволит пользователям убедиться в оригинальности аксессуара при покупке — особенно актуально на вторичном рынке.

Финальная версия iOS 16 выйдет 12 сентября.