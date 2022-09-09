Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания провела «многообещающие переговоры» с Apple о подключении системы спутников Starlink для использования их возможностей в смартфонах iPhone 14.

«У нас были некоторые многообещающие разговоры с Apple о возможности подключения к Starlink. Наверняка соединение из космоса со смартфоном будет работать наилучшим образом, если программное и аппаратное обеспечение смартфона адаптировано к сигналам из космоса вместо того, чтобы Starlink полностью эмулировала работу сотовой вышки», — заявил Маск.

В iPhone 14 и iPhone 14 Pro добавлена ​​поддержка спутниковой связи в Emergency SOS. Эта функция будет запущена в ноябре этого года в США и Канаде и будет бесплатной в течение первых двух лет.

В настоящее время Apple использует спутники Globalstar для функции экстренного вызова по спутниковой связи. Новая возможность позволяет пользователям iPhone обратиться за помощью в тех районах, где нет сигнала сотовой связи и Wi-Fi.

Спутники Starlink второго поколения на низкой околоземной орбите соединяются со среднечастотным спектром 5G T-Mobile с целью обеспечения «почти полного покрытия» в большинстве районов Соединенных Штатов. Таким образом все актуальные смартфоны могут подключиться к этой сети через 5G.