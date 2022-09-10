Как свидетельствует официальный сайт, анонсированные на днях Watch Ultra — самые дорогие умные часы Apple в ремонте. Так, при отсутствии страховки AppleCare, за ремонт устройства придётся заплатить 499 долларов. Такую сумму возьмут в случае, если нужно будет устранить повреждение корпуса, экрана, кнопок, сенсоров или заменить другие компоненты.

За эти деньги можно приобрести новые Apple Watch Series 8 и сэкономить ещё 100 долларов. Стоимость новых Apple Watch Ultra в США составляет 799 долларов, то есть замена экрана — это около 60% стоимости новых часов.

Даже замена аккумулятора в Watch Ultra обойдётся в $99 вместо $79 у Apple Watch Series 8. В этом есть некоторый смысл — по данным Apple, в модели Ultra АКБ работает без подзарядки вдвое дольше, чем в Series 8 и, вероятно, обходится дороже.

При такой стоимости ремонта будет выгодно купить расширенную гарантию AppleCare+. Она обойдётся в $99 (единоразовый платеж) или $4,99 в месяц и предполагает скидки на ремонт, а также бесплатную замену батареи, если её ёмкость снизилась до 80% или ниже. При покупке гарантии ремонт Watch Ultra будет стоить $79. Для данных часов покупка расширенной гарантии особенно актуальна, ведь они рассчитаны на использование в экстремальных условиях — в таких обстоятельствах повредить их гораздо легче.