Apple никогда не афиширует ёмкость аккумуляторов своих новых смартфонов, но эти данные обычно попадают в Сеть перед официальным стартом продаж. Их источником выступают нормативные базы данных, где регистрируют гаджеты. Так случилось и с линейкой iPhone 14.

Согласно источнику, три из четырёх версий iPhone 14 нарастили ёмкость батареи по сравнению с моделями прошлой серии. Исключением стал iPhone 14 Pro Max, но потеря оказалась сугубо номинальной.

iPhone 14: 3279 мАч (3227 мАч у iPhone 13)

iPhone 14 Plus: 4325 мАч

iPhone 14 Pro: 3200 мАч (3095 мАч у iPhone 13 Pro)

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч (4352 мАч у iPhone 13 Pro Max)

По заверению самой Apple, все четыре новинки способны продержаться целый день на одном заряде. Компания также утверждает, что аппараты 14-й серии в среднем работают на час дольше прошлогодних аналогов (для нового iPhone 14 Plus такого сравнения не приводится, т.к. аналога в прошлом году не было). При этом модель Pro Max предположительно имеет лучшую автономность в серии благодаря поддержке технологии ProMotion, снижающей частоту обновления для экономии энергии.