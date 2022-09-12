Состоялся официальный релиз новой операционной системы iOS 16. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновление включает в себя новый экран блокировки, функцию отмены и редактирования сообщений iMessage в течение 15 минут после отправки, новые тактильные ощущения от клавиатуры, улучшенную навигацию в Apple Maps, новое приложение Home и многое другое.

Теперь на экране блокировки пользователи смогут выбирать и изменять шрифты, фото из личной библиотеки для экрана и устанавливать различные виджеты - к примеру, напоминания в календаре, уровень заряда батареи, часовые пояса и виджеты погоды, которые меняют свой дизайн в зависимости от прогноза и времени дня. Уведомления в iOS 16 будут появляться в нижней части экрана блокировки.

Также в iOS 16 функцию фокусировки подключили к экрану блокировки. Благодаря этому такие приложения, как "Календарь", "Почта", iMessage и Safari, смогут отображать только то содержимое, которое соответствует интересам пользователя. Сообщения в iMessage можно будет редактировать в течение 15 минут после отправки, а также отменять их отправку в течение двух минут и помечать входящие сообщения как непрочитанные. В приложении почты отправку письма можно отменить в течение 10 секунд после нажатия кнопки "Отправить", также появилась функция отложенной отправки сообщений.

Недавно удаленные фото теперь защищены новой проверкой. Так, если дать другому человеку телефон, чтобы показать снимки, он не сможет увидеть кадры из корзины.

В iOS 16 добавили поддержку тактильного отклика при печатании на штатной клавиатуре. Раньше клавиатура только издавала щелчки при включенном режиме звука. Сейчас процесс набора текста сопровождается приятной вибрацией.

Функция Passkeys, обеспечивающая более простой и безопасный способ входа в систему, благодаря синхронизации через iCloud Keychain делает пароли пользователя доступными на всех его устройствах Apple, сохраняя при этом сквозное шифрование.

Apple также разработала функцию распознавания объектов прямо на фотографиях. С помощью новой функции Live text пользователи смогут распознавать текст на фото и видео. Теперь можно приостановить видео на любом кадре, чтобы взаимодействовать с текстом и выполнять быстрые действия, такие как копирование и вставка текста, перевод и др.

Наконец, iOS 16 включает улучшения для пространственного звука с AirPods, приложение QuickNote, возможность использовать приложение для фитнеса на iPhone без использования Apple Watch, дополнительные настройки Memoji и многое другое.

Новая версия мобильной операционной системы весит чуть больше 3 ГБ и уже доступна для всех владельцев iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone X и более свежих моделей. В этом году Apple отказалась от поддержки iPhone 6s, iPhone 7 и оригинального iPhone SE. Для неподдерживаемых устройств стала доступна iOS 15.7.

Новая версия iOS обычно выходит сразу вместе с iPadOS, однако в этом году Apple отложила релиз операционной системы для фирменных планшетов в связи с доработкой функции Stage Manager. В связи с этим выход iPadOS 16 перенесён на октябрь.