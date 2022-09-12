Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил о скором запуске новой схемы покупки iPhone, которая позволит рассчитываться за устройство и фирменные сервисы посредством ежемесячных взносов. В своём новом отчёте он рассказал, почему такую подписку не анонсировали на прошедшей презентации, и когда стоит ждать её появления.

Возможно, подписка на iPhone будет привязана к Apple One и AppleCare, пишет Гурман в своей авторской рассылке. Еще в марте Гурман сообщал, что Apple объявит о подписке на ближайшей презентации, но этого не случилось. Bloomberg писал, что сервис станет «самым большим шагом Apple к автоматически повторяющимся продажам».

По словам Гурмана, подписка на гаджеты будет отличаться от программы рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, разделённой на 12 или 24 месяца. Скорее, это будет определённая ежемесячная плата, которая зависит от того, какое устройство выберет пользователь. Кроме того, гаджет можно будет менять на новую модель раз в год.

Также журналист назвал причину, по которой Apple не представила подписку вместе с серией iPhone 14. Он утверждает, что компания не хотела усложнять презентацию, отвлекая внимание от характеристик смартфонов. Следующая премьера гаджетов бренда состоится в октябре — возможно, тогда же и будет представлена новая подписка. Предложит ли Apple подобную схему покупки других своих устройств, пока неизвестно.