Чип S8 в Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra и Apple Watch SE второго поколения имеет тот же двухъядерный 7-нм процессор, что и чипы S6 и S7, пишет MacRumors.

Речь идет о внутреннем чипе, который управляет часами, и от которого напрямую зависит скорость и стабильность их работы. Согласно источнику, новые Apple Watch получили SoC на базе T8301 — точно такой же идентификатор указан для чипов S6 и S7, установленных в моделях Series 6 и 7. Косвенно это подтверждает и сама Apple, сравнивая производительность смарт-часов только с чипом S5 или более ранними моделями.

По мнению инсайдеров, компания пошла на такой шаг из-за отсутствия необходимости повышать производительность смарт-часов до уровня современных смартфонов. При этом разработчики могли внести изменения в другие компоненты чипсета — например, в Series 8 установлены новые акселерометр и гироскоп.

Скорее всего, в следующий раз CPU обновят после освоения TSMC техпроцесса 3 нм: помимо мощности, он принесёт улучшение энергоэффективности, что особенно важно для умных часов.