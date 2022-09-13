Apple выпустила обновление для смарт-часов Apple Watch — watchOS 9. Её можно установить на Apple Watch Series 4 и новее.

Новая версия watchOS приносит с собой расширенную коллекцию циферблатов, доработанный трекер сна и специальную систему, которая будет следить за сердечным здоровьем. Также в операционке была улучшена навигация, изменен дизайн уведомлений и появились новые жесты.

В watchOS 9 обновлено приложение «Тренировка», которое пользуется большой популярностью среди пользователей. Разработчики обновили пользовательский интерфейс приложения, а также добавили опции, которые помогут контролировать тренировки и более детально прорабатывать план занятий спортом. Новые оповещения, в том числе о темпе и частоте сердечных сокращений, можно вывести на экран часов во время тренировок. WatchOS 9 также предоставляет новые возможности для людей, занимающихся триатлоном, бегом, плаванием, другими видами спорта и фитнесом.

Пользователи Apple Watch и раньше могли следить за качеством сна. В watchOS 9 эти возможности расширены за счёт разделения периодов сна на этапы, что помогает лучшее анализировать свой отдых. Функции здоровья пополнились отслеживанием мерцательной аритмии при измерении ЭКГ, а синхронизация с приложением «Здоровье» позволяет устанавливать напоминания о необходимости принять лекарства.

Одной из фишек, которая появилась в watchOS 9, стал специальный энергосберегающий режим. Он призван продлить время автономной работы Apple Watch. Причем после активации нового режима умные часы сохранят большую часть своих возможностей.

Режим энергосбережения можно включить в настройках. Также Apple Watch предложат активировать его при разрядке до 10%. Кроме того, режим энергосбережения отключится автоматически, когда часы зарядятся до 80%.