Apple стремится стать первой компанией, которая в следующем году будет использовать 3-нм технологию производства микросхем TSMC для своей продукции. В частности, она планирует внедрить её для некоторых моделей iPhone и компьютеров Mac. Об этом изданию Nikkei сообщили источники, знакомые с планами Apple.

Будущие чипы Apple M3 и A17 для компьютеров Mac 2023 года и моделей iPhone 15 Pro будут производиться на основе усовершенствованного 3-нм техпроцесса TSMC (N3E).

N3E (Ehanced) — это последнее поколение улучшенного 3-нм техпроцесса TSMC. По сравнению с N5 энергопотребление снижается на 34% при той же производительности, производительность повышается на 18% при той же потребляемой мощности при той же плотности транзисторов, которая при этом может быть увеличена на 60%.

Apple является крупнейшим клиентом TSMC и основным двигателем новых полупроводниковых технологий. Американский гигант будет первым, кто применит 3-нм технологию TSMC первого поколения, используя её для некоторых моделей iPad. Ранее Intel сообщила, что хотела бы обеспечить производство 3-нм техпроцесса к концу этого или к началу следующего года, чтобы быть в числе первых, но отложила планы как минимум до 2024 года.

По оценкам специалистов Semianalysis, первое поколение 3-нм техпроцесса в исполнении TSMC окажется дороже техпроцессов семейства 5 нм примерно на 40% для микросхемы той же площади, поэтому во втором поколении будет достаточно запаса для снижения затрат.