К концу этого года Apple планирует добавить в магазин приложений App Store новые места для размещения рекламных объявлений. Об этом компания сообщила в рассылке разработчикам, пригласив их к закупке новых площадей.

21 сентября Apple планирует провести онлайн-встречу с некоторыми разработчиками, чтобы рассказать о рекламе в App Store. Появление новых мест для рекламы ожидается к сезону рождественских праздников в этом году.

В настоящее время реклама в iOS в основном находится в магазине приложений в двух местах: на вкладке поиска и на странице результатов поиска. Apple не уточнила, где будут находиться новые рекламные объявления. Предыдущие слухи гласили, что для этого есть два потенциальных места: одно находится на вкладке «Сегодня» на главной странице App Store, а другое — на странице «Вам также может понравиться» (You may also like).

Рекламная выручка Apple в финансовой отчётности проходит в категории «Услуги», куда также входят гарантийное обслуживание, лицензирование поиска, продажи в App Store и доходы от услуг по подписке. Аналитик Bank of America Вамси Мохан подсчитал, что только существующая модель Apple Search Ads может принести выручку в $5 млрд в 2022 году.