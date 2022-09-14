Консорциум Unicode представил новый набор эмодзи Unicode 15.0. В него вошли 4489 различных символов, в том числе 20 ранее несуществующих эмодзи.

Среди новых эмодзи несколько культурных артефактов: тип расчёски, популярный для укладки волос в афро, ударно-шумовой инструмент маракасы, флейта и веер. Стандарт обзавёлся символами сикхизма кханда, Wi-Fi, цветущего гиацинта, стручка гороха и корня имбиря, вороны, гуся, птичьего крыла, медузы, осла и лося. В этой версии появилось всего три эмодзи для выражения эмоций: это жест вытянутой руки с раскрытой ладонью, направленный влево или вправо, а также трясущееся лицо.

Также стандарт Unicode 15.0 поддерживает восемь обозначений небесных тел, которые часто используют астрономы и астрологи, и 29 элементов, связанных с египетскими иероглифами. Другие нововведения связаны с малораспространенными языками.

Google добавит новые эмодзи в Android до конца года; Apple, Twitter, Facebook и другие - в следующем году.