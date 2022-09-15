За первую неделю после сентябрьской презентации Apple услугой предзаказа новых моделей iPhone воспользовались в 2,5 раза больше россиян, чем в аналогичный период прошлого года, когда был представлен iPhone 13. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей МТС.

В МТС рассказали изданию, что услугой предзаказа iPhone 14 воспользовались в 2,5 раза больше покупателей, чем за аналогичный период после осенней презентации прошлогодних смартфонов Apple. При этом более 70% оплаченных предзаказов приходится на премиальные Pro и Pro Max, а базовый iPhone 14 с объёмом памяти 128 Гб оказался самым невостребованным.

Похожая картина в «Ситилинке», где особый спрос приходится на iPhone 14 Pro Max (на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro). iPhone 14 тут заказывают в четыре раза реже, чем Pro Max, а меньше всего покупателей «Ситилинка» привлекает модель iPhone 14 Plus. В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили повышенный спрос на новые смартфоны Apple, сообщает «Коммерсант». В «МегаФоне» число предварительных заказов на iPhone 14-й серии на уровне прошлого года.

Apple сообщила на презентации, что будет поставлять в США новые iPhone только с виртуальной сим-картой eSIM, в другие страны — комбинированные устройства со слотом для физической сим-карты. Большинство россиян выбирают комбинированный вариант iPhone со слотом для сим-карты.

Дистрибьюторы электроники говорят, что нехватки новинок Apple в России не ожидается: «По модели параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти достаточное количество новых iPhone для удовлетворения спроса». Однако стоимость девайсов будет выше, чем в СНГ, ЕС, Турции и других странах.