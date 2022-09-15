Цены на виртуальные услуги и товары, которые продаются в приложениях и играх на iOS, с июля 2021 по июль 2022 года выросли на 40%. Об этом сообщает издание Techspot, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Apptopia. Для сравнения: виртуальные товары в приложениях для Android подорожали только на 9%.

По словам экспертов, удорожание цифрового контента может быть связано с резким ростом инфляции, которая конкретно в США в июне достигла своего 40-летнего максимума. Еще одной причиной роста цен специалисты назвали политику конфиденциальности Apple, которая позволяет пользователям отключать трекинговые функции приложений. Последние используются разработчиками для настройки и продажи рекламы.

В случае отключения отслеживания у разработчиков уменьшаются возможности по таргетингу рекламы, что негативно сказывается на их доходах. Повышая цены на товары в приложениях и играх, разработчики компенсируют сокращение доходов от показов баннеров.

Разовые покупки в приложениях выросли на 36% против 19% ежемесячных и годовых покупок внутри приложений. В Apptopia поясняют, что издатели «пытаются предоставить покупателям выгоду на более длительный срок, чтобы сократить затраты на привлечение».