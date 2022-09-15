Автор популярного YouTube-канала PBKreviews, который занимается изучением устройства гаджетов, получил в свое распоряжение iPhone 14 Pro Max. Специалист разобрал девайс на камеру и прокомментировал внутреннее устройство.

По словам блогера, у предыдущих iPhone разборку приходилось начинать с извлечения лотка для сим-карты. Однако так как в американской версии iPhone 14 этот лоток отсутствует, автор просто снял дисплей.

Помимо модуля фронтальной камеры под областью выреза в экране можно увидеть сенсоры системы распознавания лица Face ID. А вот датчика приближения в этом блоке уже нет — в отличие от версий с «чёлкой», в iPhone 14 Pro он расположен под дисплеем. Это и позволило инженерам Apple значительно уменьшить размер неактивной области экрана.

Сразу после снятия экрана, можно увидеть большинство внутренних компонентов гаджета. На первый взгляд расположение большинства компонентов очень похоже на расположение iPhone 13 Pro Max. Слева размещена большая L-образная батарея и материнская плата с новой крышкой, на которой выгравировано «A16 Bionic».

Фактически основная плата представляет собой металлическую пластину с графитовыми панелями, передающими и рассеивающими тепло. В Apple заявили, что все модели iPhone 14 имеют лучшие системы теплоотвода в сравнении с предшественниками для того, чтобы дольше сохранять высокую производительность. Теперь известно, как эта система устроена.

На материнской плате блогер нашел элемент, занимающий относительно много место — этот компонент не встречался в других смартфонах Apple. Автор канала предположил, что обнаружил спутниковый модуль, который необходим для обеспечения экстренной связи.

По завершении демонтажа практически всех компонентов блогер оценил ремонтопригодность флагманской новинки в 6,5 балла из 10 возможных. Теперь ждём оценку ремонтопригодности от экспертов iFixit.