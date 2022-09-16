Новые iPhone 14 появились в свободной продаже 16 сентября, и, судя по всему, запасы смартфонов в магазинах быстро иссякают. По крайней мере, в Китае некоторые перекупщики продают новинки прямо на улице недалеко от официальных магазинов.

На опубликованных снимках видно как минимум двух мужчин, которые сидят на брусчатке рядом с раскрытым чемоданом, плотно набитым коробками с iPhone 14 Pro. Спекулянтов засняли недалеко от местного App Store. Утверждается, что они успели приобрести устройства в магазине раньше остальных и теперь предлагают всем желающим без очереди, но с большой наценкой. По приблизительным оценкам, в чемодане лежат не менее 30 новых iPhone.

По данным портала MyDrivers, наценка на iPhone 14 Pro Max у перекупщиков достигла $600 при минимальной цене в $1140, а на базовую версию — около $300 при минимальной цене в $855.

Повышенный интерес к новому iPhone 14 отмечают продавцы электроники и в России. Так, по данным МТС, за первую неделю после анонса новинок предзаказ на них сделали в 2,5 раза больше россиян, чем за аналогичный отрезок времени после показа новых iPhone в 2021 году. Свыше 70% уже оплаченных предзаказов приходится на премиум-модели iPhone Pro и Pro Max. Базовая конфигурация iPhone 14 на 128 Гб памяти интересует покупателей меньше всего.