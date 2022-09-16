По словам Мэтью Панзарино из TechCrunch, все модели iPhone 14 оснащены новым датчиком внешней освещённости на задней стороне устройств, тогда как предыдущие модели iPhone имели только один такой датчик. По словам Панзарино, этот датчик помогает регулировать яркость дисплея и определять экспозицию для основной камеры.

По словам Панзарино, на предыдущих iPhone был один датчик освещения в вырезе экрана, а теперь Apple перенесла его под экран, что позволило уменьшить размер блока датчиков и фронтальной камеры True Depth на 30%. В результате продолговатый вырез превратился в небольшой Dynamic Island.

Также специалисту удалось выяснить, что в дополнение к фронтальному датчику освещения Apple предусмотрела второй — на задней панели смартфона. По его словам, задний сенсор помогает камере установить правильную выдержку при съёмке в темноте. К тому же он, по всей видимости, улучшает работу автоматической регулировки яркости дисплея: по крайней мере, в одинаковых условиях iPhone 14 Pro адаптируется под темноту быстрее, чем предшественник.

Стоит добавить, что такое решение придумала не Apple. Ещё в 2020 году серия Xiaomi Mi 10 впервые получила передний и задний датчики освещённости. Теперь эта технология используется в недорогих смартфонах, таких как Redmi Note 11E Pro. Согласно заявлению Xiaomi, два датчика освещения позволяют точнее регулировать яркость экрана телефонов.