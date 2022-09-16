На официальном Youtube-канале Apple TV+ появился первый трейлер сериала-экранизации романа «Шантарам». Главную роль в премьере сыграл Чарли Ханнэм, известный по «Сынам анархии» и «Джентльменам».

Сериал, как и книга, фокусируется на бывшем писателе и грабителе по имени Лин Форд (Ханнэм). Будучи приговорённым к большому тюремному сроку в Австралии, он умудряется бежать из-под стражи. Лин перебирается в Индию, где намеревается построить свою жизнь заново. В новом для себя месте он влюбляется в загадочную незнакомку Карлу (Антония Деспла), после чего входит в контакт с местной мафией и попадает в бурный круговорот событий, где ему придется сделать нелегкий выбор между свободой и любовью, но это лишь маленькая часть этой очень большой истории.

Роман «Шантарам» был написан Грегори Дэвидом Робертсом на основе его биографии. Книга стала бестселлером и получила продолжение «Тень горы».

В многочисленный актерский состав проекта вошли Александр Сиддиг, Электра Килби, Дэвид Филд, Суджая Дасгупта, Рахель Абдулрахман, Эльхам Эхсас, Файсаль Баззи, Арка Дас, Венсан Перес, Аарон Гленнэйн и Радхика Апте.

Три первые серии выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 14 октября. Остальные девять эпизодов шоу будут выпускать еженедельно по пятницам до 16 декабря.