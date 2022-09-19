Некоторые владельцы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max заметили, что основной объектив задней камеры неконтролируемо вибрирует при запуске приложений с использованием камеры — например, Snapchat, TikTok и Instagram. При этом системное приложение для камеры работает нормально.

Помимо сильной тряски картинки, есть и ещё один характерный симптом: гаджет издаёт характерный непрекращающийся треск, предположительно связанный с некорректной работой системы стабилизации.

Основная камера в новинках оснащена стабилизацией со сдвигом матрицы «второго поколения»: колебания компенсируются изменением положения матрицы в камере. Вероятно, из-за программной ошибки механизм определения колебаний работает некорректно. Как результат — не только звуки вибраций, но и дрожащая картинка.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple устранит данный баг в ближайшем обновлении, которое выйдет на следующей неделе.