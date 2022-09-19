Китайское издание Chongdiantou протестировало 11 адаптеров от Apple, чтобы выяснить, какой из них лучше всего подходит для iPhone 14 и iPhone 14 Po Max. Проверялись блоки мощностью до 18 до 140 Вт.

Фирменный адаптер питания Apple USB-C мощностью 30 Вт за $39 является самым дешевым зарядным устройством компании, которое может заряжать iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max с максимальной поддерживаемой скоростью зарядки 25 Вт и 27 Вт соответственно. Для сравнения, iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max поддерживают мощность зарядки до 23 Вт и 27 Вт соответственно.

Новый 35-ваттный адаптер с двумя портами USB-C заряжает устройство с примерно такой же скоростью. Но стоит на 20 долларов дороже.

Что касается зарядок на 60 и более Вт, то все они заряжают iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max с примерно одинаковой мощностью от 26 до 27 Вт. Максимальное значение показал 87-ваттный адаптер. Однако разница с более доступной зарядкой на 30 Вт составила всего 0,27 Вт.

Apple заявляет, что все четыре модели iPhone 14 могут заряжаться до 50% примерно за 30–35 минут с помощью поддерживаемого адаптера питания мощностью 20 Вт или выше.