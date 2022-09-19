Международная консалтинговая фирма Boston Consulting Group представила ежегодный отчёт о 50 самых инновационных компаниях мира. Одним из ключевых факторов оценки на этот раз стало отношение брендов к экологии и готовность делать что-то для её улучшения.

Оказалось, что хотя две трети компаний, которые участвовали в этом глобальном исследовании, назвали заботу о климате и окружающей среде главным корпоративным приоритетом, однако только каждый пятый участник на самом деле готов действовать в этом направлении. В Boston Consulting Group отмечают, что буквально каждый день крупные компании и бренды делают звучные обещания о желании добиться нулевых выбросов в атмосферу, но дальше обещаний заходит лишь у некоторых участников исследования.

Второй год подряд первое место занимает Apple. Компания на каждой своей презентации уделяет много внимания использованию переработанных материалов и экологичности своих продуктов. К слову, именно Apple первой отказалась от комплектации смартфонов зарядными устройствами, объяснив это заботой об экологии.

Microsoft заняла второе место, Amazon — третье, материнская компания Google Alphabet — четвёртое, а Tesla — пятое. С шестого по десятое места расположились Samsung, Moderna, Huawei, Sony и IBM. В список попали следующие китайские компании: Alibaba (22-е место), Lenovo (24-е место), JD.com (30-е место), Xiaomi (31-е место), Tencent (41-е место), ByteDance (45-е место).