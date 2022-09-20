Специалисты из iFixit разобрали новый iPhone 14 и высказали свои наблюдения относительно процесса ремонта аппарата. Гаджет смог удивить — по их заключению, новинку можно считать самым значительным аппаратным обновлением устройств Apple за последние несколько лет.

Дело в том, что iPhone 14 и iPhone 14 Plus являются первыми смартфонами Apple со съёмной задней панелью с момента выхода iPhone 4S. В моделях предыдущего поколения отдельно снималась только передняя панель, тогда как заднюю крышку можно было отсоединить только с материнской платой, что делало ремонт более дорогим. Теперь же дисплей и задняя панель крепятся отдельно и заменить их в случае необходимости значительно проще. Сейчас замена задней крышки без гарантии обойдётся пользователям в 169-199 долларов, а на iPhone 13 такой же ремонт обходился в 500-600 долларов.

Несмотря на то, что iPhone 14 максимально похож на iPhone 13, внутри кроется немало изменений, нацеленных в том числе на улучшение ремонтопригодности. В итоге новинка получила семь баллов из десяти возможных, и это лучший результат со времён iPhone 7. То есть iPhone 14 — лучший по ремонтопригодности смартфон Apple за последние годы.

При этом важно отметить, что iFixit пока ещё не разбирали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но цены на замену задней крышки говорят о том, что компания не меняла конструкцию в этой линейке. Ремонт задней крышки обойдётся в 550-600 долларов.