Виртуальные sim-карты (eSim) российских сотовых операторов "Мегафон" и "Билайн" корректно работают на новых iPhone 14, завезенных в Россию из США. Об этом сообщили в пресс-службе российских операторов.

Ранее ресурс «Код Дурова» сообщил о проблемах с американскими моделями смартфона, которые не позволяют пользоваться сети российских операторов. Изначально проблем не было только у Tele2 и виртуальных операторов.

Проблемы в работе eSIM у пользователей МТС должны решиться в самое ближайшее время.

Поддержка eSIM в iPhone появилась с выходом iPhone XS. В настоящее время eSIM в России поддерживают все крупные операторы — Tele2, МТС, Билайн, Мегафон, Сбермобайл. Продаваемые в США модели iPhone 14 выпущены без лотка для физической сим-карты, они позволяют использовать лишь технологию eSIM.