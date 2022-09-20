Начиная с 5 октября Apple повысит цены в App Store в Европе и на некоторых азиатских рынках, сообщается в заявлении компании на официальном сайте.

Во Вьетнаме причиной повышения стали новые местные налоговые правила. Для остальных стран Apple не назвала причины. Эксперты портала 9to5Mac считают, что причиной изменений во всех указанных странах стало падение курса местных валют к доллару. В начале сентября курс евро опустился ниже $0,99 впервые за 20 лет.

Теперь минимальная цена приложений, в странах использующих евро, составит €1,19 вместо €0,99, увеличившись таким образом на 20%. В Японии же максимальная прибавка к стоимости составит 30%.

Apple периодически пересматривает свои цены, исходя из ситуации на рынке, в том числе и в меньшую сторону. Например, в 2021 году начальная стоимость приложений в App Store была снижена с 1,09 евро до 0,99 евро.