Ассоциация РАТЭК, объединяющая крупнейших участников рынка бытовой техники и электроники, сообщила о том, что ввоз и продажа новых моделей техники Apple даже по процедуре параллельного импорта является незаконной, пишет РБК.

Претензия РАТЭК сводится к тому, что для легального обращения на российском рынке новые модели смартфонов должны получить необходимые сертификаты, декларации и нотификацию о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС, либо заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ.

Но за документами пока никто не обратился, отмечает директор по связям с общественностью ассоциации РАТЭК Антон Гуськов: «Есть определенные требования, которые необходимо соблюдать при выводе товара на рынок. Они установлены законодательно и предполагают определенные процедуры, документы, в частности, нотификацию. Без наличия таковых товар на рынке Российской Федерации обращаться не может».

В РАТЭК входят как производители, так и продавцы техники, в том числе такие компании, как Sony, Huawei и Intel. Продажи смартфонов начали маркетплейсы Ozon и «Яндекс.Маркет». Ряд ретейлеров готовы продавать устройства с доставкой в конце сентября и начале октября.

В свою очередь, представитель сети «М.Видео-Эльдорадо» рассказал изданию, что компания собирается получить нотификацию на iPhone 14 и другие модели смартфонов.