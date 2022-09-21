Специалисты iFixit разобрали iPhone 14 Pro и выяснили, что простотой ремонта, как в случае с iPhone 14, тут не пахнет. Всё дело в том, что топовые телефоны Apple, в отличие от младших, не претерпели внутреннего редизайна — они больше похожи на предшественников, iPhone 13 Pro, которые нельзя назвать образцом ремонтопригодности.

Отличия ремонтопригодности старшей модели от базовой заметны с первых минут видео. Для «вскрытия» корпуса iPhone 14 Pro Max гаджет нужно прогревать феном и начинать разборку с дисплея. А чтобы заменить тыльную панель, потребуется снять все компоненты и переставить их на другую раму с новым стеклом.

Для сравнения — у базового iPhone 14 достаточно просто снять заднюю крышку. Она держится на двух винтах, как у iPhone 4 или других старых моделей. Эксперты назвали это революцией в конструкции фирменных гаджетов: такой подход снизил стоимость замены компонента до $169 против $549 у модели Pro Max.

Разобрав устройство, эксперты выявили, что в американских версиях iPhone 14 Pro на месте, где раньше размещался слот для SIM-карты, теперь ничего нет. Другими словами, Apple не меняла конструкцию материнской платы, а просто вырезала «ненужный» элемент из типового изделия. Специалисты iFixit также выяснили, что все модели в линейке iPhone 14 оснащаются новым модемом Qualcomm X65, что значительно повышает скорость 5G-соединения, а также позволяет подключаться к спутниковой сети Globalstar.

По итогу разборки iFixit оценили iPhone 14 Pro на 6 из 10 возможных баллов. При этом базовая модель iPhone 14 получила 7 из 10 баллов.