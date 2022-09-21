Apple сократит объем выпуска базовых модификаций нового iPhone 14 в пользу более дорогих версий гаджета — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает аналитик Мин-Чи Куо.

«Из-за высокого спроса на модели iPhone 14 Pro Apple попросила компанию Hon Hai переключить производственные линии [в их пользу]», — заявил Куо в своем Twitter-аккаунте. Ожидается, что поставки моделей серии Pro увеличатся в четвертом квартале 2022 года примерно на 10%.

Сообщения о высоком спросе на модели iPhone 14 Pro поступают со всех сторон. Согласно анализу инвестиционного банка Morgan Stanley, исходя из данных о сроках доставки и предварительных заказах, спрос на iPhone 14 Pro оказался сильнее, чем ожидалось.

Повышенный интерес именно к Pro-модификациям гаджета нового поколения отмечают и в России. Так, по данным МТС, свыше 70% уже оплаченных предзаказов приходится на премиум-модели iPhone Pro и Pro Max. Базовая конфигурация iPhone 14 на 128 Гб памяти интересует покупателей меньше всего.