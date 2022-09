Релиз iOS 16 состоялся совсем недавно — 12 сентября. Аналитическая компания Mixpanel проследила за распространением новой операционной системы среди всех поколений iPhone.

Свежая версия ОС уже установлена на 23,26% смартфонов Apple. Годом ранее за 10 дней до iOS 15 пользователи обновили лишь 19,3% iPhone. При оценке этих цифр стоит учитывать, что iOS 15 находилась в более выгодном положении — она была совместима с очень популярными и распространенными iPhone 6S / 6S Plus и iPhone 7 / 7 Plus, тогда как iOS 16 устанавливается лишь на iPhone 8 / 8 Plus / X и новее.

Вероятно, iOS 16 привлекательнее для пользователей за счёт крупных визуальных изменений — в том числе переработанного экрана блокировки. Кроме того, релиз iOS 15 сопровождался массовыми сообщениями о багах.

Стоит отметить, что Mixpanel является аналитической платформой, которая собирает данные с помощью собственных алгоритмов. Поэтому их подсчеты имеют определенную погрешность. Однако, как показывает опыт прошлых лет, Mixpanel удается достаточно точно указывать долю той или иной версии iOS.