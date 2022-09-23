Блогер TechRax, который проводит краш-тесты мобильных устройств, решил проверить работу датчика ДТП в IPhone 14 и устроил автомобильную аварию. Эксперимент он снял на видео и опубликовал на YouTube.

Экспериментатору действительно не откажешь в смелости и решительности: даже на официальном видео Apple, которое рассказывает о новой системе, машины не бились. Автор ролика подчеркнул, что очередной выпуск канала «был снят в безопасной и управляемой среде». Подопытную машину оборудовали некой системой дистанционного управления, о механизмах работы которой зрителям не рассказали — пустой автомобиль просто врезался в несколько поржавевших остатков от кузовов других машин.

iPhone 14 Pro смог определить первое столкновение и начал отсчёт до автоматического звонка в службу спасения — несмотря на то, что машина изначально ехала на низкой скорости. Однако блогер заметил, что была небольшая задержка после удара и телефон сообщил об этом только спустя 10 секунд.

Во второй раз удар оказался сильнее. В автомобиле раскрылись подушки безопасности, однако остановился он в неудобном положении, так что замерить время реакции iPhone не удалось. Тем не менее смартфон и в этот раз зафиксировал аварию и начал отсчет времени до звонка, который блогер вовремя отменил.

Все новые iPhone и часы Apple Watch оснащаются высокоточными акселерометрами, способными фиксировать экстремальное ускорение или замедление до 256g. Кроме того, барометр способен определять изменения давления, вызванные срабатыванием подушек безопасности, гироскоп отслеживает резкие изменения ориентации автомобиля, а микрофон улавливает экстремальные уровни звука при столкновении. В паре с продвинутыми алгоритмами, обученными на реальных авариях, это позволяет устройству определять аварию и автоматически вызывать службу спасения, если пользователь в течение некоторого времени не среагирует на уведомление на экране.