Apple выпустила обновление для iOS 16, которое исправляет «дрожание» камеры у iPhone 14 Pro при ее запуске через сторонние приложения.

Согласно списку изменений на официальном сайте, компания устранила злополучный баг, вызывающий треск модуля камеры и тряску изображения при использовании сторонних приложений на iPhone 14 Pro. Однако причины появления проблемы так и остались на уровне предположений. Основная версия заключалась в сбое работы механизма оптической стабилизации.

В дополнение к этому разработчики исправили некоторые другие ошибки. Обновление исправляет баг, из-за которого дисплей может не отображать изображение при первоначальной настройке смартфона. Исправлена ошибка, приводившая к тому, что запрос на разрешение копирования или вставки отображался чаще необходимого. Устранена проблема, из-за которой VoiceOver мог быть недоступен после перезагрузки устройства. Также исправлен баг, нарушающий работоспособность функции сенсорного ввода на некоторых iPhone X, iPhone XR и iPhone 11 после сервисного обслуживания.

Обновление уже доступно для всех владельцев смартфонов, совместимых с iOS 16. Чтобы установить последнее обновление, перейдите в раздел «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО».