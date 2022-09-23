Специалисты DxOMark провели тестирование дисплея iPhone 14 Pro Max в разных сценариях использования. Флагман Apple превзошёл прошлогоднюю модель по ряду параметров, заняв первую строчку рейтинга DxOMark.

По заключению экспертов, 6,7-дюймовый OLED-экран смартфона оказался самым ярким среди всех протестированных в лаборатории. Показатель более чем в 2000 нит обеспечивает хорошую видимость даже при солнечном свете и позволяет передавать «живые» цвета с нужным количеством деталей и оттенков. iPhone 13 Pro Max в том же сценарии немного размывает изображение.

Матрица смартфона также может похвастаться хорошей однородностью цвета. При слабом освещении содержимое дисплея приобретает слегка оранжевый оттенок, в помещении цветовая гамма становится более нейтральной.

Есть и несколько минусов. Например, если смотреть на дисплей под углом 30 градусов, то цвета немного «зеленят». В то же время оттенки кожи всё ещё немного «желтят» при естественном освещении.

Тем не менее по итогам тестирования экран новинки был признан номером один по версии лаборатории: он набрал рекордные 149 баллов. Второе и третье места занимают iPhone 13 Pro Max и 13 Pro, набравшие 145 и 144 баллов соответственно.