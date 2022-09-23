Если верить китайским источникам, продажи iPhone 14 идут настолько плохо, что Apple решилась на значительные сокращения производства базового смартфона. Сообщается, что Foxconn, основной китайский партнер по сборке iPhone, демонтирует сразу пять цехов, выпускавших iPhone 14 и 14 Plus.

Освободившиеся мощности переоборудуют для выпуска iPhone 14 Pro и Pro Max. Спрос на эти модели как раз оказался неожиданно высоким. Обычному iPhone 14 не помогло даже то, что в Китае смартфон продают ниже рекомендованной цены.

Информация о резком сокращении выпуска iPhone 14 совпадает с прогнозом известного аналитика Мин-Чи Куо, который накануне заявил о том, что Apple бросит все силы на производство модели iPhone 14 Pro, которая показала хороший результат на старте продаж.

Главная особенность iPhone 14 – почти полное отсутствие нововведений по сравнению с прошлогодним iPhone 13. Из новшеств в iPhone 14 – 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ в iPhone 13, новые алгоритмы камер, режим определения ДТП и новые цвета корпуса. У Plus-версии список аналогичный, дополненный пунктом про увеличенный дисплей. Apple даже не стала менять процессор в iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Оба эти смартфона работают на прошлогоднем А15 Bionic, как и iPhone 13.