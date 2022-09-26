Apple до конца года покажет новые компьютеры, ноутбуки и планшеты, но без отдельной презентации новинок. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

«Apple может изменить свое мнение, но я думаю, что компания с большей вероятностью выпустит оставшиеся продукты 2022 года через пресс-релизы, обновления своего веб-сайта и брифинги с избранными представителями прессы, но не будет устраивать большое мероприятие в стиле презентации iPhone», — заявил Гурман.

По словам Гурмана, до конца текущего года Apple ещё может представить новые компьютеры Mac mini, ноутбуки MacBook Pro и планшеты iPad Pro. Однако все они не являются прорывными устройствами для компании, несмотря на улучшение некоторых характеристик и новый процессор, который был анонсирован в июне на конференции WWDC.

Ожидается, что на рынок выйдут компьютеры Mac mini с чипами M2 и M2 Pro, 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, 11- и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro с чипом M2, а также обновленная мультимедийная приставка Apple TV с процессором A14 и увеличенным объемом памяти.