YouTube-канал TechRax протестировал Apple Watch Ultra на предмет механических повреждений. Краш-тест выявил интересные факты о внешней и внутренней прочности гаджета.

Первым делом видеоблогер сбросил умные часы с высоты 1,2 метра на бетон. После падения они остались практически невредимыми, если не считать нескольких незначительных царапин. Затем он поместил их в банку с гвоздями и шурупами и хорошенько встряхнул её — на устройстве снова не появилось никаких видимых повреждений.

Наконец, экспериментатор стал бить по лицевой части Watch Ultra молотком. Всё шло на удивление хорошо – после нескольких ударов часы не получили заметных повреждений и продолжали нормально работать. При этом повреждения от ударов по часам получила столешница, на которой велись испытания. Однако после еще одного удара экран часов потух и они перестали реагировать на прикосновения пальцем и вращение колесика. Корпус при этом выглядел целым и с обеих сторон повредился минимально.

Следующая короткая серия ударов всё-таки заставила лицевое стекло потрескаться равномерной сеткой. После 1-2 ударов разбился и тыльный датчик вместе с несущей его задней крышкой.

Конечно, в обычной жизни владельцы вряд ли будут так использовать Apple Watch Ultra, но это видео даёт представление о том, что они способны выдержать.