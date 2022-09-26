Apple начала производить в Индии смартфоны iPhone 14, выпуск устройств наладили на предприятии её главного партнера Foxconn неподалеку от города Ченнаи. Об этом со ссылкой на заявление американской компании сообщает Bloomberg.

Отмечается, что между анонсом и стартом производства новых смартфонов в Индии прошло менее трех недель. Хотя о планах Apple по сборке iPhone в Индии было известно и раньше, ожидалось, что случится это не раньше, чем через два месяца после старта продаж устройств новой линейки. С чем именно связана спешка Apple, не сообщается.

Сделанные в Индии устройства будут доступны местным покупателям уже в ближайшие несколько дней. "Мы воодушевлены тем, что будем собирать флагманский iPhone 14 в Индии", - заявили в Apple.

В этот раз компания решила перенести выпуск новейших моделей смартфона в Индию стремясь снизить зависимость от поставок из Китая на фоне жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом и частого введения локдаунов. Тем не менее Apple по-прежнему будет производить большую часть продукции в Китае.

Аналитики JP Morgan спрогнозировали, что Apple сможет выпускать в Индии около 5% всех произведенных iPhone 14 в мире к концу 2022 года, а к 2025 году компания сможет производить в стране до 25% всех моделей iPhone.