Из магазина App Store пропало приложение «ВКонтакте». Кроме того, были отключены обновления для уже установленных на iOS-устройства клиентов фирменных сервисов.

Позднее из App Store были удалены другие приложения холдинга: «Почта Mail.ru», «Облако Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Play» и «VK Админ». В свою очередь в Android-маркеплейсе Google Play все вышеперечисленные приложения остались и продолжают работать.

VK и Минцифры РФ направили запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Пользователям социальной сети и сервисов не стоит удалять приложение с iPhone.

Несколько дней назад из App Store пропало приложение картографического сервиса 2GIS. Причина — санкции против «Сбера», которому принадлежит компания.