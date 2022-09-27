Эксперты iFixit опубликовали видео с пошаговым процессом разборки новых флагманских смарт-часов Apple Watch Ultra, на котором во всех подробностях можно рассмотреть внутренний дизайн и наполнение смарт-часов.

На задней крышке находятся четыре винта для быстрого доступа к внутренностям, но откручивать их не стоит: прокладка, обеспечивающая водонепроницаемость, сразу теряет свои свойства. Доступ к аккумулятору и Taptic Engine требует сложных манипуляций по снятию дисплея. Это трудоёмкий и сложный процесс, так как даже после нагревания устройства попытка отделить дисплей от корпуса привела к поломке экрана.

В процессе разборки эксперты выявили некоторые проблемные места в Apple Watch Ultra не только в отношении их ремонтопригодности, но и с точки зрения долговечности. Приподнятая кромка Ultra, предназначенная для защиты экрана, на самом деле защищает только от боковых ударов. Любое фронтальное столкновение с экраном по-прежнему может потребовать его замены.

После анализа ремонтопригодности Apple Watch Ultra эксперт iFixit сделал вывод, что разобрать часы будет под силу далеко не каждому специалисту. Впрочем, в конце видео эксперт похвалил инженеров Apple за удачную компоновку комплектующих — но только точки зрения компактности. Все компоненты размещены таким образом, чтобы часы оставались небольшими при весьма продвинутых технических характеристиках.

Более детальный разбор с полной оценкой ремонтопригодности опубликуют позднее.