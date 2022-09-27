IT-компания Cloudflare выпустила eSIM со специальной защитой подключения к интернету, которую назвали Zero Trust. Об этом сообщает издание TechCrunch. Отмечается, что в скором времени продукт станет доступен для пользователей iOS и Android-смартфонов.

eSIM будет привязана к конкретному устройству и сможет применяться как отдельно, так и совместно с VPN Cloudflare WARP. С Zero Trust SIM пользователи не смогут зайти, например, на фишинговые или вредоносные сайты, а Cloudflare сможет переписывать DNS-запросы с устройства и использовать Cloudflare Gateway для DNS-фильтрации.

Отмечается, что Zero Trust будет полезна как обычным абонентам, беспокоящимся о личной безопасности, так и корпоративным клиентам для защиты от атак киберпреступников.

Изначально eSIM будут продавать только в США, но со временем она будет доступна и в других странах. В будущем ожидается появление и физических карт.