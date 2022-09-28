Apple приняла решение не увеличивать объем производства iPhone 14 из-за низкого спроса на этот продукт, поступивший в продажу в начале сентября, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на близких к компании источников.

Во второй половине этого года компания не будет собирать дополнительные 6 млн моделей iPhone 14 и вернется к первоначальным 90 млн. Информагентство пишет, что незадолго до презентации нового iPhone Apple изменила прогноз по продажам, а поставщики стали готовиться к повышению запланированного спроса на 7%, которого в итоге не случилось.

По информации издания, на китайском рынке спрос на iPhone 14 оказался на 11% ниже, чем на iPhone 13. На мировом рынке падение спроса прогнозируется на уровне 6,5%. При этом отмечается, что более дорогие модели iPhone 14 Pro раскупаются лучше. Как минимум один из поставщиков Apple переводит производственные мощности с недорогих iPhone на модели премиум-класса.

Глобальный спрос на электронику снизился по всему миру. Согласно данным Market Tracker IDC, рынок смартфонов сократится в этом году на 6,5% — до 1,27 млрд единиц.