Logitech объявила о выпуске нескольких новых мышей и клавиатур, разработанных специально для использования с компьютерами Apple. В числе новинок — первая механическая клавиатура компании, оптимизированная для работы с macOS.

Оригинальная клавиатура MX Mechanical Mini была представлена в мае этого года. Версия for Mac отличается гравировкой специфических для macOS клавиш и отсутствием USB-донгла в комплекте. Клавиатура оснащена тихими, низкопрофильными переключателями для бесшумного набора текста с функцией подсветки. Она доступна в космическом сером или светло-сером цвете и подключается к трём устройствам Apple с помощью функции Easy Switch. Раскладка новой клавиатуры дублирует классический вариант клавиатур Apple с инструментами для настройки сочетаний клавиш с помощью Logi Options+.

Ещё одной новинкой стала мембранная клавиатура K380 Multi-Device for Mac в черничном цвете. Модель оснащена круглыми клавишами и питается от двух батареек типа AA. Обе новинки поддерживают сопряжение с тремя устройствами от Apple, что позволяет управлять Mac, iPad и iPhone одновременно.

Ещё производитель представил беспроводную мышь MX Master 3S с регулируемым уровнем DPI (от 1000 до 8000) и эргономичную мышь Lift for Mac, которая, по заявлению производителя, позволяет держать руку во время работы в более естественном положении. Обе мыши выполнены в светло-сером цвете и в остальном ничем не отличаются от выпущенных ранее кроссплатформенных аналогов.

Все четыре новинки уже доступны для заказа на официальном сайте Logitech. Стоимость механической клавиатуры MX Mechanical Mini составляет $150, а K380 Multi-Device for Mac предлагается за $40. Компьютерные мыши MX Master 3S и Lift обойдутся в $100 и $70 соответственно.