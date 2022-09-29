Специалисты компании iFixit разобрали наушники AirPods Pro 2 и пришли к выводу, что они не поддаются ремонту.

В коротком видеоролике один из сотрудников iFixit коротко и наглядно демонстрирует, что починить TWS-гарнитуру в случае поломки невозможно. По большому счёту вскрыть корпус как самих наушников, так и зарядного кейса можно только один раз, после чего гаджет останется только выбросить.

Вместе с тем внутри обнаружилось одно из самых интересных изменений — крепление для ремешка, которое на самом деле является замаскированной антенной для чипа U1. Он отвечает за поиск зарядного футляра через приложение "Локатор". Само крепление соединено через весь корпус с разъемом Lightning.

Как и ожидалось, iFixit оценили ремонтопригодность новых AirPods Pro на 0 баллов из 10. В своё время ноль баллов у iFixit получили и первые AirPods Pro, так что в этом плане новая модель лучше старой не стала.