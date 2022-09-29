Apple повысила технические требования к панелям «OLED на кремнии» (OLEDoS), которые намерены поставлять ей Samsung и LG. Как сообщает издание The Elec, если раньше требовалась плотность пикселей 2800 ppi (пикселей на дюйм), то теперь она выросла до 3500 ppi. Судя по всему, в Купертино намерены произвести по-настоящему неизгладимое впечатление своим первым устройством смешанной реальности — его дебют ожидается в следующем году.

Для первого поколения гарнитур их будет производить Sony, а в будущих моделях будут устанавливаться экраны от Samsung и LG. Это связано с тем, что ранее в Samsung Display считали OLEDoS не перспективной технологией для всех, а лишь узкоспециализированным решением. OLEDoS использует кремниевый субстрат для дисплеев вместо традиционного стеклянного, технология считается оптимальной для микродисплеев, предназначенных для устройств виртуальной и смешанной реальности.

LG Display начала работы над технологией раньше Samsung, которая начала проявлять к ней интерес с третьего квартала прошлого года. Изначально Samsung Display отнеслась к технологии довольно прохладно, посчитав потенциальный рынок для неё не слишком масштабным, но после топ-менеджеры головного офиса Samsung скорректировали планы руководства своего подразделения, занимающегося выпуском панелей.

В будущих гарнитурах плотность пикселей может достичь 4000 PPI, при этом в Samsung и LG утверждают, что уже разрабатывают дисплеи на 6600 PPI. Однако такие дисплеи наверняка будут очень дорогими, так что возможная стоимость гарнитуры Apple на уровне 2000 долларов не выглядит чем-то заоблачным.