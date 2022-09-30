Apple выпустила бета-версию прошивки iOS 16.1, которая делает доступным на оригинальных наушниках AirPods Pro режим адаптивной прозрачности. Его анонсировали со вторым поколением наушников, но ничего не говорили о поддержке модели 2019 года.

Адаптивная прозрачность — эксклюзивная функция AirPods Pro второго поколения. Она автоматически снижает громкость резких внешних звуков — вроде сирены или электроинструментов — чтобы не навредить слуху пользователя. Как указано на сайте Apple, Adaptive Transparency использует чип H2, который есть только у AirPods Pro второго поколения.

На данный момент не ясно, действительно ли адаптивная прозрачность заработала на AirPods Pro первого поколения, или же это просто ошибка, в результате которой опция стала доступна всем владельцам AirPods Pro. В прошлом уже случалось, когда пользователям iOS ошибочно становились доступны функции, не поддерживаемые на их устройствах.

Apple iOS 16.1 также включает процент заряда батареи для большего количества моделей iPhone, таких как iPhone 11 и iPhone 13 mini. Apple изменила индикатор батареи на динамический значок.